Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.7
воздух +11
море +22

Власть

Улицу Гурзуфскую в Симферополе перекроют на две недели

В крымской столице в связи с ремонтом сетей водоснабжения перекроют улицу Гурзуфскую на участке от улицы Киевская до улицы Инкубаторная.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Ограничение движения вводится с 7:00 27 сентября до 20:00 10 октября.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Мэр Симферополя обещает улучшить ситуацию с транспортом до конца года. Администрация Симферополя совместно с Министерством транспорта Крыма прорабатывают возможности оптимизации муниципальных маршрутов, жители и гости города почувствуют изменения в лучшую сторону до конца этого года.

В Симферополе установят 45 новых остановочных павильонов. В следующем году на территории Симферополя планируется установка 45 новых павильонов на остановках общественного транспорта.

Дорогу в Керчи взяли под охрану. Работники Крымского отряда Краснодарского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» заступили на охрану путепровода через автомобильную и железную дороги в створе шоссе Героев Сталинграда в Керчи

В Симферополе на несколько дней перекроют проспект Победы. В крымской столице временно ограничат движение транспорта на участке проспекта Победы.

Власть
В Крыму задержали отправленного в отставку вице-премьера Кабанова

В Крыму задержали отправленного в отставку вице-премьера Кабанова

Бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курировавший ФЦП социально-экономического развития и отправленный в отставку накануне, задержан.

Общество
Какой сегодня праздник 24 сентября

Какой сегодня праздник 24 сентября фото

Сегодня, 24 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Странности
Крымчан поразило сходство главы Алушты с «Духом города»

Крымчан поразило сходство главы Алушты с «Духом города»

Фасад арт-объекта, аттракциона «Галерея иллюзий» в Алуште украшает множество изображений. Внимание местных жителей привлекло одно из них.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации