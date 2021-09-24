Власть
Улицу Гурзуфскую в Симферополе перекроют на две недели
В крымской столице в связи с ремонтом сетей водоснабжения перекроют улицу Гурзуфскую на участке от улицы Киевская до улицы Инкубаторная.
Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Ограничение движения вводится с 7:00 27 сентября до 20:00 10 октября.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Мэр Симферополя обещает улучшить ситуацию с транспортом до конца года. Администрация Симферополя совместно с Министерством транспорта Крыма прорабатывают возможности оптимизации муниципальных маршрутов, жители и гости города почувствуют изменения в лучшую сторону до конца этого года.
В Симферополе установят 45 новых остановочных павильонов. В следующем году на территории Симферополя планируется установка 45 новых павильонов на остановках общественного транспорта.
Дорогу в Керчи взяли под охрану. Работники Крымского отряда Краснодарского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» заступили на охрану путепровода через автомобильную и железную дороги в створе шоссе Героев Сталинграда в Керчи
В Симферополе на несколько дней перекроют проспект Победы. В крымской столице временно ограничат движение транспорта на участке проспекта Победы.
В Крыму задержали отправленного в отставку вице-премьера Кабанова
Бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курировавший ФЦП социально-экономического развития и отправленный в отставку накануне, задержан.
Какой сегодня праздник 24 сентября фото
Сегодня, 24 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Крымчан поразило сходство главы Алушты с «Духом города»
Фасад арт-объекта, аттракциона «Галерея иллюзий» в Алуште украшает множество изображений. Внимание местных жителей привлекло одно из них.
В Крыму начинается большая правительственная чистка
Отставка министра строительства Крыма Михаила Храмова – первая в поствыборной «чистке» республиканского правительства.
22 часа назад
На Крым идут очень сильные дожди
20 часов назад
В Украине задержан подозреваемый в убийстве мэра Симеиза
17 часов назад
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости