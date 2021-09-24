Улицу Гурзуфскую в Симферополе перекроют на две недели

В крымской столице в связи с ремонтом сетей водоснабжения перекроют улицу Гурзуфскую на участке от улицы Киевская до улицы Инкубаторная.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Ограничение движения вводится с 7:00 27 сентября до 20:00 10 октября.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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