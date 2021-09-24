Курорт
Туристы оставили горы мусора после отдыха на крымских Мальдивах
фото © pixabay.com
Популярный российский тревел-блогер Сергей Анашкевич после посещения заповедной косы Беляус, что на западе Крыма, был шокирован горами мусора, оставленными туристами.
Впечатлениями от поездки на известный дикий пляж он поделился в своем блоге TravelManiac на платформе Яндекс.Дзен.
Путешественник отмечает, что многочисленные стихийные свалки раскинулись по Беляусу, даже несмотря на наличие контейнеров через каждые 200 метров. Это связано с наплывом палаточников, к которому оказались не готовы местные власти, считает он.
Немалую роль в образовании свалок, по его мнению, сыграл менталитет: даже интеллигентные с первого взгляда люди выбрасывали мусор на свалки.
В итоге блогер решил узнать у семейной пары из Пермского края, почему они остановились выгрузить два огромных пакета возле горы мусора, а не увезли его с собой.
«Я его в машине, что ли, буду везти? Делать мне больше нечего! Вы на наши деньги здесь живете, так что мусор можно убрать за туристами», — цитирует Анашкевич ответ туристов.
Путешественник заметил, что крымчане вынуждены регулярно убирать авгиевы конюшни — только с Беляуса ежедневно вывозят по 6-8 КамАЗов мусора. Проблема не будет решена, уверен он, до тех пор, пока отдыхающие не поймут, что если контейнеры переполнены, то мусор можно увезти с собой, а не складировать рядом.
В тексте использованы материалы: Форпост
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