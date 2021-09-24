Власть
Суд сегодня определит меру пресечения бывшему крымскому вице-премьеру и экс-главе минстроя
Бывший вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов и экс-министр строительства и архитектуры Республики Крым Михаил Храмов задержаны.
Эту информацию подтвердили в пресс-службе Киевского районного суда Симферополя.
Сегодня им изберут меру пресечения. Судебное заседание назначено на 14:30. Дела экс-чиновников будут рассмотрены «в разное время разным составом судей», — уточнили в пресс-службе суда.
По неофициальной информации их подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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