Суд сегодня определит меру пресечения бывшему крымскому вице-премьеру и экс-главе минстроя

Бывший вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов и экс-министр строительства и архитектуры Республики Крым Михаил Храмов задержаны.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе Киевского районного суда Симферополя.

Сегодня им изберут меру пресечения. Судебное заседание назначено на 14:30. Дела экс-чиновников будут рассмотрены «в разное время разным составом судей», — уточнили в пресс-службе суда.

По неофициальной информации их подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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