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Происшествия

С дикого пляжа в Севастополе срочно эвакуировали женщину

С дикого пляжа в Севастополе срочно эвакуировали женщину

фото © Центр гражданской защиты Севастополя

У туристки случилась сильная аллергия непонятного происхождения.

Ночью 24 сентября с дикого пляжа в Балаклавском районе Севастополя катером была эвакуирована женщина. Поводом для обращения к спасателям стала сильная аллергическая реакция на неизвестный источник, сообщили в пресс-службе Центра гражданской защиты.

Сигнал о необходимости оказания медицинской помощи женщине спасатели получили в начале второго ночи. К месту происшествия вышел катер «Чибис» с дежурной сменой поисково-спасательного отряда на борту.«Спасатели нашли пострадавшую, оказали первую помощь, эвакуировали ее в безопасное место катером и передали бригаде скорой помощи. Работы были завершены в 01:45», – уточнили в ведомстве.

Отметим, что наиболее частым поводом для обращения к спасателям в курортный период являются происшествия на необорудованных для отдыха территориях. Чаще остальных в сообщениях ГКУС «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя» фигурируют мыс Фиолент и мыс Айя.

В тексте использованы материалы: Форпост

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