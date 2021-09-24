Псу, которого пытались разрезать пополам в Крыму, нашли дом

Псу Барону, которого 27 августа нашли жители Севастополя в луже крови, нашли семью.

Об этом сообщили волонтеры проекта «Подари собаке дом» на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

«Эмма и ее муж Роман оказались замечательными людьми! Хотелось упасть им в ноги. Потому что они берут на себя большую ответственность и заботу об этой собаке! Это их время! И это их огромные, добрейшие сердца!», - пишут волонтеры.

Барон был очень рад этой семье. Как отмечают сотрудники проекта, собака выздоровела, анализы крови в порядке, пишет «Крым 24».

Барон был обычной дворняжкой, тихой и спокойной. Жилв садовом товариществе на мысе Фиолент под Севастополем. Его подкармливали местные жители. Утром 27 августа они обнаружили собаку в ужасающем состоянии: кто-то попытался буквально разрезать пса пополам.

Животное чудом выжило: повреждены мышцы и сосуды, лезвие едва не достало до легких. Собаку успели довезти до больницы и прооперировать. Врачи прогнозов никаких не давали, но и от лечения не отказались. И пес выжил!

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