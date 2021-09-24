Прогноз погоды в Крыму на пятницу 24 сентября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 24 сентября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (юго-западный местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (юго-западный 15-20 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (юго-западный 15-20 м/с.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (юго-западный 15-20 м/с.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 4 до 15, ночью от 4 до 6 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 85 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 11 до 18, ночью около 11 градусов. Ветер северо-западный 8 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 78 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 10 до 18, ночью от 10 до 12 градусов. Ветер северный 15 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 79 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 8 до 16, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер северо-западный 19 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 77 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 12 до 16, ночью около 12 градусов. Ветер северо-западный 16 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 71 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 17, ночью от 8 до 10 градусов. Ветер С 13 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 77 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 17, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер северо-западный 12 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 88 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 6 до 17, ночью от 6 до 8 градусов. Ветер северо-западный 15 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 81 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 12, ночью около 6 градусов. Ветер северо-западный 8 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 79 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 5 до 13, ночью около 5 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 84 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 19 до 22 градусов тепла. По городам: в Алуште - 22, в Евпатории - 22, на мысе Казантип в Азовском море - 21, в Керчи - 22, в Николаевке - 22, в Севастополе - 21, в Судаке - 22, на Тарханкуте - 20, в Феодосии - 22, в Ялте - 22 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 22, в Египте - 27, на Кипре - 27, в Одессе - 19, в Сочи - 24, в Турции - 28, в Хорватии - 24 градусов выше нуля.

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