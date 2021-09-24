Власть
Поезда в Крым из Москвы и Питера будут ходить быстрее
фото © Новости Крыма
С 12 декабря вводится новый график движения поездов по направлению полуострова Крым и обратно.
За счет увеличения скорости движения поездов существенно сократится время следования, сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс». Так, время в пути поезда №7/8 по направлению Санкт-Петербург – Севастополь сократится на пять часов, по маршруту Севастополь – Санкт-Петербург – на три часа.
Поезд №28/27 Москва – Симферополь по направлению из Москвы станет утренним.
«Таврия» будет отправляться с Казанского вокзала в 8:40, а прибывать в Симферополь в 12:00 следующего дня. Таким образом, время следования поезда составит 27 часов 20 минут вместо прежних 32 часов 30 минут. Время в пути поезда №92/91 Москва – Севастополь сократится на два часа по направлению из Москвы.
Кроме того, время в пути поездов №76/75 Симферополь – Омск и 142/141 Симферополь – Пермь сократится на один час.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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