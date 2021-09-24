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Власть

Поезда в Крым из Москвы и Питера будут ходить быстрее

11:52 пятница, 24 сентября 2021
Поезда в Крым из Москвы и Питера будут ходить быстрее

фото © Новости Крыма

С 12 декабря вводится новый график движения поездов по направлению полуострова Крым и обратно.

За счет увеличения скорости движения поездов существенно сократится время следования, сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс». Так, время в пути поезда №7/8 по направлению Санкт-Петербург – Севастополь сократится на пять часов, по маршруту Севастополь – Санкт-Петербург – на три часа.

Поезд №28/27 Москва – Симферополь по направлению из Москвы станет утренним.

«Таврия» будет отправляться с Казанского вокзала в 8:40, а прибывать в Симферополь в 12:00 следующего дня. Таким образом, время следования поезда составит 27 часов 20 минут вместо прежних 32 часов 30 минут. Время в пути поезда №92/91 Москва – Севастополь сократится на два часа по направлению из Москвы.

Кроме того, время в пути поездов №76/75 Симферополь – Омск и 142/141 Симферополь – Пермь сократится на один час.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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