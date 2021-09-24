Не желающая носить маску крымчанка сбежала с сыном в секту лжесвященника

В Крыму 17 сентября пропала женщина с ребенком. Ее супруг предполагал, что она может находиться в секте, что позднее подтвердилось, сообщает «Подъем».

Муж крымчанки Алексей рассказал, что она приняла решение покинуть полуостров после того, как в маршрутке от нее потребовали надеть маску.

«Водитель сделал замечание, вызвали полицию. В отделе составили протокол и отпустили. Вечером прихожу домой, а она вещи собирает. До этого она уже говорила: «Я не могу тут жить, тут такое общество…» На протяжении последнего года она смотрела на YouTube ролики с Сергием Романовым и Сергием Агеевым. Это сектанты. Она человек верующий, но не в ту сторону ушла. Даже батюшка наш в Щелкино так сказал», – цитирует издание супруга пропавшей.

По словам Алексея, жена уверяла, что едет к тете, но никто из родных ни ее, ни 4-летнего сына больше не видел. Мужчина считал, что укрыться от цивилизации супруга решила «в общине или секте Агеева» под Псковом. Он обратился в полицию.

В результате его слова подтвердились, правоохранители обнаружили женщину и ребенка в общине лжесвященника Сергия Агеева в Опочецком районе Псковской области.

«Это подтвердили сотрудники полиции. Они сказали: «Мы все понимаем, но она мать, мы не имеем права ничего предпринимать». Сотрудники полиции сказали, что все проверили, она там по собственному желанию. Они туда съездили, она написала объяснительную, что будет жить там с ребенком и возвращаться сюда не намерена. И возвращать ребенка тоже. Это не православные люди, их церковь не признает. Ее просто завербовали в эту секту. Я буду бороться за нее и за сына. Не знаю только, как ей помочь. Собираюсь писать заявление, что у меня забрали ребенка», – прокомментировал изданию Алексей.

В июле прошлого года сотрудники ФСБ задержали Сергия Агеева по обвинению в создании организации, наносящей вред здоровью людей. Он пробыл в СИЗО 3,5 месяца, после чего вышел под подписку о невыезде. В ноябре 2020-го РПЦ опубликовала список из 10 лжесвященников, в него попал и Агеев.

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