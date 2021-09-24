Мощный циклон идет на Кубань: людей просят подготовиться к удару стихии

Ливни с грозами и ураганным ветром ожидаются в Краснодарском крае уже в ближайшие часы, объявлено экстренное штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС.

«В период с 19:00-22:00 часов и до конца суток 24 сентября, в течение 25 сентября, а также ночью и утром 26 сентября местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20-22 м/с», - говорится в сообщении ведомства.

На участке от Анапы до Магри существует угроза формирования смерчей над Черным морем.

На реках прогнозируются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок. В связи с этим кубанские спасатели рекомендует жителям и гостям региона оставаться в помещениях, следить за состоянием отопительной и осветительной систем, а если невозможно оставаться в доме, то держаться подальше от ветхих строений, сухих деревьев и рекламных щитов.

«Главное управление по Краснодарскому краю рекомендует парковать автотранспорт в предназначенных для этого местах, располагаться в зоне «ветровой тени», подготовить жилье к удару стихии, в том числе плотно закрыть ставни, двери, вентиляционные отверстия, укрепить кровлю», - перечисляют в МЧС.

Ранее штормовое предупреждение было объявлено и в Крыму.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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