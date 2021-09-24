Происшествия
Местные жители в Саках украли ливневки и сдали их на металлолом
Правоохранители задержали двух жителей города Саки 45 и 50 лет, ведущих антиобщественный образ жизни.
Они украли металлические ливневые решетки с проезжей части на одной из улиц города.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, злоумышленники сдали похищенное имущество в пункт приема металла, а деньги потратили в личных целях.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 (кража) УК РФ. Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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