Местные жители в Саках украли ливневки и сдали их на металлолом

Правоохранители задержали двух жителей города Саки 45 и 50 лет, ведущих антиобщественный образ жизни.

Они украли металлические ливневые решетки с проезжей части на одной из улиц города.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, злоумышленники сдали похищенное имущество в пункт приема металла, а деньги потратили в личных целях.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 (кража) УК РФ. Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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