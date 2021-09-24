Крымчан поразило сходство главы Алушты с «Духом города»

фото © Елена Ежкова («Подслушано | Алушта»|ВКонтакте)

Фасад арт-объекта, аттракциона «Галерея иллюзий» в Алуште украшает множество изображений. Внимание местных жителей привлекло одно из них.

О сходстве портрета неизвестной женщины с голубым лицом в обрамлении волос-ветвей и главы администрации курорта Галины Огневой написала подписчица группы «Подслушано | АЛУШТА» соцсети «ВКонтакте».

«Мне кажется, или одно из граффити на фасаде «Галереи иллюзий», что в Приморском парке, похоже на главу Алушты Галину Огневу?», — задала вопрос крымчанка, приложив к сообщению коллаж.

Подписчики группы поразились такому совпадению.

Однако в администрации Алушты догадку жительницы города не поддержали.

«Галина Ивановна не могла позировать. Это у кого-то такая фантазия, раз увидели сходство», — предположила руководитель аппарата администрации курорта Наталья Журба.

В свою очередь, директор «Галереи иллюзий» частный предприниматель Виктор Жиленко также заявил, что сходство если и есть, то абсолютно случайно. Специально такой цели никто не преследовал.

«Эскизы, по которым создавались граффити, очень распространенные. Это двухплановые изображения, которые по-разному можно рассматривать как вблизи, так и издали», — рассказал собеседник.

По его словам, граффити с женщиной называется «Дух города».

В тексте использованы материалы: Форпост

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