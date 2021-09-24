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Власть

Крым все еще не готов к отопительному сезону

12:41 пятница, 24 сентября 2021

Коммунальщики Крыма завершают подготовку к отопительному сезону.

Системы готовы на 85%, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым.

Готовность котельных к отопительному сезону на сегодняшний день составляет 85 %, готовность центральных тепловых пунктов и тепловых сетей – 85 % и 89 % соответственно.

Продолжается ремонт оборудования котельных и центральных тепловых пунктов. Также в межсезонный период произведен капитальный ремонт 8 котлов и 4 теплообменных установок, замена 25 единиц насосного оборудования, ремонт 33 единиц установок ХВО.

Произведен ремонт тепловых сетей общей протяженностью 15,2 км.п., а также ремонт и восстановление тепловой изоляции трубопроводов общей протяженностью 5670,2 м.п.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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