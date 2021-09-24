Власть
Городской суд Севастополя отправил двоих бутлегеров в колонию
Два жителя Севастополя отправятся в колонию за производство и торговлю алкогольным сертификатом.
Как сообщили в пресс-службе городского суда, оспорить решение в апелляционном порядке им не удалось.
«В июле 2021 года приговором Гагаринского районного городского суда Севастополя двое жителей Севастополя 1980 и 1975 года рождения были признаны виновными в незаконном производстве и распространении алкогольной продукции без соответствующей маркировки. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года, – говорится в сообщении. – Севастопольский городской суд, рассмотрев уголовное дело в апелляционном порядке, приговор суда первой инстанции оставил без изменений. Он вступил в законную силу».
В суде напомнили, что мужчины в 2019 году в гараже смешали этиловый спирт с водой. Получившуюся жидкость они рассортировали по бутылкам разного объема, приклеили этикетки, после чего продали часть партии на сумму 19,7 тысячи рублей. В том же году они приобрели у неизвестных немаркированную алкогольную продукцию, хранили в своих автомобилях и гараже, планируя перепродать.
Правоохранители задержали мужчин, когда они перевозили партию фальсификата. Среднерыночная стоимость изъятой продукции составила свыше 3 миллионов рублей. У них было изъято более 3,6 тысячи литров спирта и почти 2 тысячи литров алкогольной продукции, разлитой в бутылки известных брендов, а также акцизные марки, приспособления для фасовки.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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