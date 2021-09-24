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Крымских экс-чиновников Евгения Кабанова и Михаила Храмова отправили в СИЗО на два месяца.

По версии следствия, они похитили из бюджета 57,5 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере.

Напомним, Михаил Храмов занимал должность министра строительства и архитектуры Республики Крым с конца 2018 года. До этого он работал в правительстве Севастополя. Храмов окончил военный инженерно-технический университет в Санкт-Петербурге, работал в строительном управлении Черноморского флота.

Евгений Кабанов занимал должность вице-премьера крымского правительства с ноября 2018 года. Он курировал сферы строительства и реализацию Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. До этого Кабанов был генеральным директором компании «Интерстрой», избран депутатом Государственного совета Крыма в сентябре 2014 года, занимал должность заместителя председателя комитета по имущественным и земельным отношениям.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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