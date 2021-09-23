Жительница Симферополя сдала в ломбард золотые украшения подруги

25-летняя жительница крымской столицы сообщила в полицию, что у нее пропали золотые серьги и кольцо стоимостью около 50 тысяч рублей.

Девушка уточнила, что в вечер пропажи у нее в гостях была 26-летняя подруга.

«Выяснилось, что перед уходом из квартиры, подозреваемая похитила золотые изделия своей подруги, которые впоследствии сдала в ломбард за 10 тысяч рублей. Полученные деньги злоумышленница успела потратить на собственные нужды», — рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Правоохранители изъяли украшения из ломбарда, чтобы вернуть законной владелице.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное похищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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