Происшествия
Жительница Симферополя сдала в ломбард золотые украшения подруги
25-летняя жительница крымской столицы сообщила в полицию, что у нее пропали золотые серьги и кольцо стоимостью около 50 тысяч рублей.
Девушка уточнила, что в вечер пропажи у нее в гостях была 26-летняя подруга.
«Выяснилось, что перед уходом из квартиры, подозреваемая похитила золотые изделия своей подруги, которые впоследствии сдала в ломбард за 10 тысяч рублей. Полученные деньги злоумышленница успела потратить на собственные нужды», — рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Правоохранители изъяли украшения из ломбарда, чтобы вернуть законной владелице.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное похищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Троих крымчан будут судить за похищение коммерсанта. Завершено расследование уголовного дела в отношении троих жителей полуострова, обвиняемых в похищении человека с угрозой применения насилия.
Сторож украл у отдыхающего в Ялте барсетку с 300 тысячами рублей. В полицию Ялты обратился мужчина с заявлением о том, что у постояльца одного из местных отелей похитили барсетку с документами и крупной суммой денег.
Ночью в Евпатории на АЗС устроили криминальные разборки со стрельбой. Этой ночью в Евпатории у автозаправочной станции на ул. Чапаева произошла массовая драка со стрельбой.
Симферополец обокрал родственниц на 150 тысяч рублей. 40-летнего жителя крымской столицы, злоупотребляющего алкоголем и наркотиками, задержали по подозрению в кражах.
В Украине задержан подозреваемый в убийстве мэра Симеиза
Полиция во Львове задержала мужчину, который подозревается в убийстве главы поселкового совета «одного из курортных городков» в Крыму, совершенном в феврале 2013 года.
В Крыму растет заболеваемость ковидом: 293 случая за сутки
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 293 случая новой коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Полицейские со стрельбой задержали 58 человек на АЗС в Евпатории
Сотрудникам полиции пришлось стрелять в воздух во время задержания нарушителей общественного порядка, которые собрались на одной из автозаправок Евпатории.
вчера
Кто из Крыма отправится в российскую Госдуму
20 сентября
В Крыму начинается большая правительственная чистка
Отставка министра строительства Крыма Михаила Храмова – первая в поствыборной «чистке» республиканского правительства.