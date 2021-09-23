Власти Украины решили перевести крымскотатарский язык на латиницу

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Кабинет министров Украины утвердил перевод алфавита крымскотатарского языка на латиницу.

Как сообщает «Интерфакс», соответствующее решение принято на заседании правительства.

Перевод крымскотатарской письменности на латиницу будет осуществляться в период до 1 сентября 2025 года. Базой для данного акта является решение курултая крымскотатарского народа 1991-1993 годов. Алфавит крымскотатарского языка на основе латинской графики состоит из 31 буквы.

Украинским министерствам поручено до 1 сентября 2025 года перевести на латиницу образовательный процесс, который осуществляется на крымскотатарском языке. Кроме того, поручено стимулировать применение крымскотатарского языка на основе латинской графики в других сферах жизни.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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