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Власти Украины решили перевести крымскотатарский язык на латиницу
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Кабинет министров Украины утвердил перевод алфавита крымскотатарского языка на латиницу.
Как сообщает «Интерфакс», соответствующее решение принято на заседании правительства.
Перевод крымскотатарской письменности на латиницу будет осуществляться в период до 1 сентября 2025 года. Базой для данного акта является решение курултая крымскотатарского народа 1991-1993 годов. Алфавит крымскотатарского языка на основе латинской графики состоит из 31 буквы.
Украинским министерствам поручено до 1 сентября 2025 года перевести на латиницу образовательный процесс, который осуществляется на крымскотатарском языке. Кроме того, поручено стимулировать применение крымскотатарского языка на основе латинской графики в других сферах жизни.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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