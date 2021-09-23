Власти Симферополя снова пообещали провести расчистку русла Салгира

Власти Симферополя решили произвести масштабные работы по расчистке русла главной реки крымской столицы - Салгира, а также благоустроить ее берега.

О том, какие работы предстоят в этой связи, сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на мэра города Валентина Демидова.

Но работы по расчистке русла нужны не только затем, чтобы прогулочная зона сохраняла эстетичный и привлекательный вид. Главная цель - не допустить разлива реки в случае обильных осадков. Решение особенно актуальное, учитывая летние паводки, связанные с аномальными ливнями, а также грядущие осенние дожди, которые пророчат синоптики.

«На сегодняшний момент такая потребность существует. Выполнение работ по расчистке русел Салгира на некоторых участках позволит нам, в том числе, минимизировать риски подъема воды и избежать затоплений, которые у нас могут происходить по ряду территорий», - сказал глава симферопольской администрации.

По его словам, работы по расчистке русла будут масштабными, по некоторым зонам - с привлечением тяжелой техники и серьезных ресурсов, поскольку на отдельных участках за долгие годы образовались настоящие острова, покрытые буйной растительностью. Все это предстоит убрать.

«Муниципальным заданием нашего коммунального предприятия «Город» предусмотрена расчистка русла, а там необходимы очень серьезные, многомиллионные работы. Например, в районе улицы Космонавтов. На данный момент там образовались целые острова, на которых теперь растут деревья. Причем, растут они уже лет по 30 лет, и это все находится в теле реки. Поэтому расчистка предполагает очень серьезный проект, можно сказать, что это полноценные строительно-монтажные работы», - пояснил мэр крымской столицы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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