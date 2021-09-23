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Власти Крыма боятся захвата буровой платформы
фото © Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
На буровой платформе «Черноморнефтегаза» прошли масштабные межведомственные учения, в рамках которых силовики отработали противодействие террористам.
Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК.
В маневрах приняли участие силы ФСБ, погрануправления, Черноморский флот, МЧС, Росгвардия, МВД, а также авиация. В ходе учений силовики отработали уничтожение террористической ячейки и освобождение заложников на объекте энергетической инфраструктуры.
Кроме того, дополнительно были проведены учения по спасению утопающих с применением парашютно-десантной группы Черноморского флота и тушение пожара судами «Черноморнефтегаза».
В маневрах были задействованы малые противолодочные корабли при поддержке Морской авиации и ПВО Черноморского флота. Операцию провели корабли «Ейск» и «Касимов» при поддержке вертолета Ка-27ПЛ и самолета-амфибии Бе-12.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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