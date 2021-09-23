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Убит мэр Симеиза

Вдова убитого мэра Симеиза прокомментировала задержание киллера

16:07 четверг, 23 сентября 2021
Ялта

Олеся Костенко, жена мэра Симеиза Кирилла Костенко, убитого в 2013 году, выразила надежду, что украинские и российские силовики найдут точки соприкосновения и смогут задержать заказчика убийства главы поселка.

Так она прокомментировала информацию о задержании на Украине подозреваемого в убийстве. Ранее сообщалось, что предполагаемого убийцу мэра крымского курортного поселка задержали во Львове.

При обыске у него обнаружили оружие, патроны и поддельные документы.

«Я пока не связывалась со следствием. Я понимаю, что очень много сложностей связано со взаимоотношениями между странами, но я очень надеюсь, что жесткое убийство человека будет вне политики. Мне бы хотелось, чтобы киллера экстрадировали и удалось бы выяснить информацию о заказчике», - сказала Олеся Костенко.

26 февраля 2013 года мэр Симеиза Кирилл Костенко был расстрелян в собственном автомобиле возле одного из домов поселка. На полуострове был объявлен план «Перехват», однако убийце удалось скрыться. 23 сентября украинские силовики сообщили о задержании подозреваемого в совершении убийства.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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