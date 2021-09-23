Убит мэр Симеиза
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В Украине задержан подозреваемый в убийстве мэра Симеиза
фото © Новости Крыма
Полиция во Львове задержала мужчину, который подозревается в убийстве главы поселкового совета «одного из курортных городков» в Крыму, совершенном в феврале 2013 года.
Как сообщила пресс-служба нацполиции Украины, все время с момента убийства подозреваемый скрывался за границей и находился в розыске.
«Несколько дней назад оперативники управления стратегических расследований во Львовской области нацполиции получили информацию о пребывании разыскиваемого на территории области, – сказано в сообщении. – Оперативник и следователи областной полиции задержали фигуранта».
Во время обыска у подозреваемого изъяли оружие и патроны различного калибра, поддельные документы, выданные на имя гражданина другой страны, и «черновые» записи.
Уточняется, что резонансное преступление произошло в феврале 2013 года. «Тогда неизвестный расстрелял автомобиль, в котором находился мэр одного из курортных городков. Впоследствии правоохранители нашли сожженной машину, которую киллер похитил накануне, и оружие. Правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия и установили подозреваемого. Житель Львова, чтобы избежать ответственности, покинул территорию Украины и был объявлен в розыск», – говорится в сообщении.
Исходя из описания преступления, речь идет об убийстве главы поселкового совета Симеиза Кирилла Костенко.
В отношении задержанного Украина начала уголовное производство. Продолжаются следственные действия, проверяется причастность задержанного к совершению других преступлений. Сегодня задержанному изберут меру пресечения.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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