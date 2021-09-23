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Происшествия

В Севастополе вандалы испортили систему мониторинга оползней

В Севастополе вандалы испортили систему мониторинга оползней

фото © Новости Крыма

В Севастополе неизвестные повредили наблюдательные скважины системы мониторинга оползней на опасном морском берегу Северной стороны. Стоимость ущерба оценивают в полмиллиона рублей.

Об этом журналисту сообщили в пресс-службе департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя.

«Повреждение наших наблюдательных скважин выявлено на мысе Толстый, над пляжем Толстяк. У нас там было несколько скважин. Некоторые из них засыпаны, в других повреждено оборудование. Теперь подрядчики заново будут это монтировать, что довольно затратно. По предварительным оценкам, общий ущерб составляет около полумиллиона рублей», – рассказали в Севприроднадзоре.

В ведомстве отмечают: важны не только затраты, но и время.

Скважины установлены вдоль всего берега от мыса Луккул, граничащего с Республикой Крым, до мыса Толстый в начале Северной стороны Севастополя. И каждая из них ценна, так как фиксирует информацию о стадии оползня в конкретном месте, после чего специалисты принимают решение, что и где необходимо предпринять, и насколько срочно. Одна из скважин очень сильно повреждена. Теперь все замеры, производившиеся еженедельно с начала июля, утратили ценность, так как продолжительность непрерывного мониторинга – полгода.

«Весь берег условно разделен на несколько участков, в каждом из которых по три скважины. Их тут десятки. Сейчас одна точка выпадает. И это очень серьезно. Если здесь тут мы сделаем что-то не так, «поползти» может в другом месте. От одного участка зависит поведение соседнего и даже через участок. Это взаимосвязанная система».

Наблюдательная скважина бурится на глубину около шестидесяти метров, куда вставляется труба, в ней – измерительный зонд с датчиками, фиксирующими отклонения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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