В Севастополе на 30 процентов подорожает проезд в общественном транспорте

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С 1 октября в городе уравняют тариф на проезд во всех видах общественного транспорта.

В Севастополе с 1 октября 2021 года увеличится стоимость проезда в городском общественном транспорте. Стоимость одной поездки в троллейбусах, автобусах и катерах составит 26 рублей при оплате наличными. При оплате по карте ЕГКС или по банковской карте стоимость проезда составит 20 рублей.

Соответствующую информацию подтвердил директор департамента транспорта Севастополя Павел Иено.

Отметим, что рост стоимости проезда, если пассажир пользуется наличным способом оплаты, составит 30%. Для оплаты по карте ЕГКС рост составит 25%.

«Мы планируем с 1 октября уравнять тариф для проезда во всех видах общественного транспорта», – сказал Павел Иено.

По словам руководителя Ассоциации перевозчиков Севастополя Виктора Рыкова, стоимость проезда не менялась в регионе начиная с 2019 года.

«При этом за три года сильно выросла стоимость топлива, изменились требования по безопасности. К сожалению, роста стоимости проезда не избежать, если стремиться к безопасным и качественным перевозкам в современном транспорте», – отметил Виктор Рыков.

В тексте использованы материалы: Форпост

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