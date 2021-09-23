Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.8
воздух +14
море +22

Власть

В Севастополе на 30 процентов подорожает проезд в общественном транспорте

В Севастополе на 30 процентов подорожает проезд в общественном транспорте

фото © Форпост

С 1 октября в городе уравняют тариф на проезд во всех видах общественного транспорта.

В Севастополе с 1 октября 2021 года увеличится стоимость проезда в городском общественном транспорте. Стоимость одной поездки в троллейбусах, автобусах и катерах составит 26 рублей при оплате наличными. При оплате по карте ЕГКС или по банковской карте стоимость проезда составит 20 рублей.

Соответствующую информацию подтвердил директор департамента транспорта Севастополя Павел Иено.

Отметим, что рост стоимости проезда, если пассажир пользуется наличным способом оплаты, составит 30%. Для оплаты по карте ЕГКС рост составит 25%.

«Мы планируем с 1 октября уравнять тариф для проезда во всех видах общественного транспорта», – сказал Павел Иено.

По словам руководителя Ассоциации перевозчиков Севастополя Виктора Рыкова, стоимость проезда не менялась в регионе начиная с 2019 года.

«При этом за три года сильно выросла стоимость топлива, изменились требования по безопасности. К сожалению, роста стоимости проезда не избежать, если стремиться к безопасным и качественным перевозкам в современном транспорте», – отметил Виктор Рыков.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе установят 45 новых остановочных павильонов. В следующем году на территории Симферополя планируется установка 45 новых павильонов на остановках общественного транспорта.

Дорогу в Керчи взяли под охрану. Работники Крымского отряда Краснодарского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» заступили на охрану путепровода через автомобильную и железную дороги в створе шоссе Героев Сталинграда в Керчи

В Симферополе на несколько дней перекроют проспект Победы. В крымской столице временно ограничат движение транспорта на участке проспекта Победы.

В Крыму установят 125 быстрых зарядных станций. Концерн радиоэлектронные технологии Госкорпорации Ростех провел в Крыму презентацию разработок для электрозарядной инфраструктуры. Только в этом году в республике требуется установка не менее 125 быстрых зарядных станций.

Коронавирус в Крыму
В Крыму растет заболеваемость ковидом: 293 случая за сутки

В Крыму растет заболеваемость ковидом: 293 случая за сутки

За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 293 случая новой коронавирусной инфекции.

Власть
Еще одну заповедную территорию в Крыму застраивают эковиллами

Еще одну заповедную территорию в Крыму застраивают эковиллами фото

В природном парке «Караларский», куда входят знаменитые Генеральские пляжи на Керченском полуострове, начали возводить некапитальные сооружения для туристов.

Власть
Работу сервисов крупнейшего банка в Крыму получилось восстановить

Работу сервисов крупнейшего банка в Крыму получилось восстановить

Сервисы крупнейшего в Крыму банка (РНКБ) перевели в штатный режим работы, сообщили в пресс-службе банка.

Власть
В Севастополе на 30 процентов подорожает проезд в общественном транспорте

В Севастополе на 30 процентов подорожает проезд в общественном транспорте

С 1 октября в городе уравняют тариф на проезд во всех видах общественного транспорта.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации