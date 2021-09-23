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Происшествия

В Севастополе дебоширы с булыжниками пошли против культуры

В Севастополе дебоширы с булыжниками пошли против культуры

фото © Mash на волне

В Севастополе трое неизвестных напали на культурный комплекс «Корабел». При свете дня мужчины забрались на территорию учреждения, и один из них забросал камнями расположенные по фасаду здания камеры видеонаблюдения.

Всего таким образом было повреждено шесть камер. Однако недальновидный дебошир не учел, что его действия эти самые камеры успели зафиксировать.

Содеянного зарвавшемуся беспредельщику показалось мало – вдобавок он разбил фару у стоящего на территории культурного учреждения трактора и окно в кабинете одного из руководителей.

Как сообщила руководитель пресс-службы севастопольского УМВД Жанна Марголина, о происшествии в дежурную часть Нахимовского района сообщил местный житель. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность участника происшествия и проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Директор культурного комплекса Любовь Талах отметила, что прибывшие на место происшествия полицейские работали до глубокой ночи – описывали нанесенный госучреждению урон.

По ее мнению, это была просто хулиганская выходка, никак не связанная с деятельностью культурного комплекса «Корабел». После обнаружения дебошира руководство учреждения намерено обратиться в суд и требовать от дебошира компенсировать понесенный ущерб.

В тексте использованы материалы: Форпост

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