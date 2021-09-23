В Крыму возбудили 11 уголовных дел о невыплате зарплаты

В первом полугодии 2021 года мерами прокурорского реагирования удалось добиться восстановления трудовых прав работников восьми предприятий Крыма, задолженность по заработной плате на которых сохранялась длительный период времени.

Об этом в интервью «Крымской газете» сообщил прокурор Республики Олег Камшилов.

«После прокурорского вмешательства более 3,5 тысячи работников выплачена задолженность на сумму более 91,6 млн рублей», — уточнил он.

Олег Камшилов добавил, что по направленным материалам прокуратуры возбуждено и расследуется 11 уголовных дел в связи с полной невыплатой зарплаты свыше двух месяцев. Большинство из них рассматривается в судах, и в подавляющем числе случаев образовавшаяся задолженность перед работниками погашена.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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