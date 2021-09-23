Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Российские туроператоры начали продавать «вакцинные туры» в Европу ● Активность обращений за вакцинацией от COVID-19 упала в Крыму ● В Крыму растет заболеваемость ковидом: 282 новых случая за сутки ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● COVID в Севастополе бьет по детям и старикам: суточный показатель растет
В Крыму растет заболеваемость ковидом: 293 случая за сутки
фото © Новости Крыма
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 293 случая новой коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
Из общего количества заболевших, 197 — выявлены при обращении за медицинской помощью, 96 – выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 76811 случаев новой коронавирусной инфекции, 493 из которых завозные из-за границы, 128 случаев – завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 75321 случаев при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 при лабораторном скрининге здоровых лиц.
Всего за сутки обследовали обследовано 4729 лиц.
Напомним, ежедневный рост заболеваемости ковидом в Крыму фиксируют с 16 сентября.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Активность обращений за вакцинацией от COVID-19 упала в Крыму. Крымчане стали реже обращаться за вакцинацией от коронавирусной инфекции.
В Крыму растет заболеваемость ковидом: 282 новых случая за сутки. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 282 случая новой коронавирусной инфекции.
Сводка о новых заражениях в Крыму. За 20 сентября на территории Крыма зарегистрировано 274 случая коронавирусной инфекции.
COVID в Севастополе бьет по детям и старикам: суточный показатель растет. Ежесуточные показатели заболеваемости и распространения COVID-19 в Севастополе растут, а вместе с ними – число детей и пожилых людей, проходящих амбулаторное и стационарное лечение в городе.
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