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Власть

В Крыму начинается большая правительственная чистка

10:32 четверг, 23 сентября 2021
В Крыму начинается большая правительственная чистка

фото © Крым.Реалии

Отставка министра строительства Крыма Михаила Храмова – первая в поствыборной «чистке» республиканского правительства.

Источник в кабмине, глава РК Сергей Аксенов остался недоволен результатами выборов: Крым не выполни задание Москвы по явке. Есть к республике и ряд других серьезных претензий, поэтому решено прибегнуть к излюбленной схеме – смене руководящего состава.

Впрочем, по словам инсайдеров, отставка Храмова с выборами не связана: с ним были договоренности по работе в рамках ФЦП в течение определенного периода. Этот период истек. А вот остальным придется отвечать за провальную явку и растущее недовольство крымчан.

В список «на вылет» уже внесены некоторые вице-премьеры и министры. Первыми называют ответственных за внутриполитический и социальный блоки. Велика вероятность потерять кресло и у главы Минжкх, а также у министра транспорта. По данным источников, вопрос по последнему решили еще летом – после наводнений в Керчи, Ялте и Бахчисарайском районе.

В тексте использованы материалы: Новый день

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