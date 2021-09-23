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Происшествия

В ДТП в Крыму погиб подросток

Смертельное ДТП произошло в Красногвардейском районе: водитель жив, 17-летний пассажир погиб.

Фото и видео с места происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях.

BMW на большой скорости столкнулось с экскаватором, который находился на обочине.

Правоохранители проводят проверку.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Смертельное ДТП: в Крыму иномарка влетела в экскаватор. В Красногвардейском районе «легковушка» BMW на большой скорости столкнулась с экскаватором-погрузчиком, в результате ДТП погиб 17-летний пассажир иномарки.

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