Происшествия
В ДТП в Крыму погиб подросток
Смертельное ДТП произошло в Красногвардейском районе: водитель жив, 17-летний пассажир погиб.
Фото и видео с места происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях.
BMW на большой скорости столкнулось с экскаватором, который находился на обочине.
Правоохранители проводят проверку.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Смертельное ДТП: в Крыму иномарка влетела в экскаватор. В Красногвардейском районе «легковушка» BMW на большой скорости столкнулась с экскаватором-погрузчиком, в результате ДТП погиб 17-летний пассажир иномарки.
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