В ДТП в Крыму погиб подросток

Смертельное ДТП произошло в Красногвардейском районе: водитель жив, 17-летний пассажир погиб.

Фото и видео с места происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях.

BMW на большой скорости столкнулось с экскаватором, который находился на обочине.

Правоохранители проводят проверку.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Смертельное ДТП: в Крыму иномарка влетела в экскаватор. В Красногвардейском районе «легковушка» BMW на большой скорости столкнулась с экскаватором-погрузчиком, в результате ДТП погиб 17-летний пассажир иномарки.

Из-за сезонной миграции птиц в Крыму возможны ЧП с самолетами. Риски возникновения происшествий с самолетами увеличиваются в 19 регионах России с третьей декады сентября из-за сезонной миграции перелетных птиц.

Под Феодосией сгорело заброшенное здание площадью 350 кв метров. Вечером 21 сентября произошел пожар в заброшенном здании пгт Приморский под Феодосией, сообщили в управлении МЧС по Крыму.

В Ялте упавшее дерево раздавило сразу несколько машин. Ночью в Ялте на улице Игнатенко рухнуло дерево, придавив сразу несколько припаркованных автомобилей.