Украинские пограничники задержали участника крымской самообороны

На контрольно-пропускном пункте «Каланчак» (граница Крыма и Украины) задержан участник «крымской самообороны».

Как сообщается на сайте госпогранслужбы Украины, пограничники обнаружили у него медали «За заслуги перед Отечеством», «За защиту Крыма», «5 лет Крымской весне», «Крымская весна».

Крымчанин 1957 года рождения входит в Союз ветеранов сводного полка народного ополчения Республики Крым. Перечисленные награды он получил в 2014-2018 годах.Мужчину подозревают в совершении правонарушения по статье № 260 Уголовного кодекса Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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