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Власть

У берегов Крыма нашли подводную лодку «противника»

13:34 четверг, 23 сентября 2021

Малые противолодочные корабли «Касимов» и «Ейск» провели учение по поиску субмарины условного противника, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Также в ходе учения прошла отработка тактических приемов по непрерывному преследованию подводной лодки и ее торпедированию. Роль «противника» играла подлодка «Великий Новгород».

Используя современные методы и нестандартные подходы во взаимодействии с морской авиацией, экипажи обнаружили субмарину «противника», после чего в ходе преследования она была условно уничтожена бомбометанием.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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