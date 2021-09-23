Власть
У берегов Крыма нашли подводную лодку «противника»
Малые противолодочные корабли «Касимов» и «Ейск» провели учение по поиску субмарины условного противника, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.
Также в ходе учения прошла отработка тактических приемов по непрерывному преследованию подводной лодки и ее торпедированию. Роль «противника» играла подлодка «Великий Новгород».
Используя современные методы и нестандартные подходы во взаимодействии с морской авиацией, экипажи обнаружили субмарину «противника», после чего в ходе преследования она была условно уничтожена бомбометанием.
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