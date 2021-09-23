Спасатели 12 часов эвакуировали забравшегося на скалу в Крыму туриста

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В службу спасения поступило сообщение о том, что мужчина забрался на крутой скальный склон в районе горы Караул-Кая.

Самостоятельно спуститься не может. На помощь туристу отправились 4 спасателя, сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

«Спасатели прибыли к поселку Запрудное и начали подъем по ущелью Аян-Дере. Спустя 2 часа пострадавший был обнаружен на скальном склоне под обрывами кромки плато Бабуган. Из-за особенностей рельефа подняться к пострадавшему снизу не представлялось возможным, поэтому было принято решение эвакуировать мужчину наверх на плато», — говорится в сообщении.

Спасатели с использованием альпинистского снаряжения спустились к пострадавшему с отвесной скалы высотой 25-30 метров и эвакуировали его с обрыва в безопасное место на плато.

В медицинской помощи житель Феодосии не нуждался. Поисково-спасательная операция длилась 12 часов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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