Силовики проводят обыски в департаменте сельского хозяйства Севастополя

Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку работы департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.

«Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, обыски. Ожидается, что будет возбуждено уголовное дело», – сказал собеседник агентства.

Официальных подтверждений этой информации пока нет.

Департамент возглавляет Вадим Кирпичников. На этой неделе губернатор Севастополя Михаил Развожаев подверг критике работу департамента за несвоевременную подготовку документов по предоставлению субсидий сельхозпредприятиям. Также он настоял на проведении служебной проверки.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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