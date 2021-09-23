Севастополь укрепляет научные связи с Сирией

Севастопольский государственный университет расширяет масштабы подготовки сирийских специалистов, которые будут восстанавливать разрушенную войной страну, и усилит поддержку коллег в научной сфере, сообщил директор представительства СевГУ в Сирии Тимур Горобец.

«Сирия находится в полуразрушенном состоянии. Там сейчас жутко, им нужны специальности прикладные: градостроительство, строительство, архитектура, энергетика, информационная безопасность, морские специальности. Им нужны специалисты, которые смогут восстанавливать экономику страны. Таких специалистов мы и будем готовить», — рассказал Горобец.

В этом году обучение в вузе проходят трое студентов из Сирии. Еще пятеро — четыре студента-магистранта и один бакалавр — зачислены на подготовительное отделение, где будут углубленно изучать русский язык, чтобы в следующем учебном году продолжить образование в России.

И это только начало: число сирийских студентов в Севастополе будет расти. 20 сентября в СевГУ прибыла делегация, в составе которой — ректоры трех крупных сирийских университетов в провинциях Дамаска: Юнес Саид (Каламун), Карман Махер (Алеппо), Дашвали Ахмад Яссер (Кордоба).

«Будет заключено соглашение о дальнейшем сотрудничестве, в том числе в целях подготовки специалистов для хозяйственно-экономического комплекса Сирийской Арабской Республики. В настоящее время документ проходит юридическую экспертизу», — уточнил Горобец.

Он подчеркнул, что подводно-археологические исследования — часть комплекса программ, разработанных СевГУ и отвечающих той политике, которую сегодня ведет Крым, оказывая всестороннюю поддержку Сирии, где думать о науке по-прежнему хотят, но это крайне тяжело.

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