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Российские военные в Крыму нанесли ракетные удары по противнику
В Крыму на полигоне Опук состоялись учения дивизиона мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бастион» Черноморского флота.
Как сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота, в ходе учений военные отработали ракетные удары по условному противнику, уничтожив учебные морские цели.
«Особенностью учения стало применение беспилотных летательных аппаратов для отслеживания корабельной группы условного противника, оснащенной палубной авиацией, на дальних рубежах поражения», - говорится в сообщении.
После обнаружения целей расчеты БПРК «Бастион» ЧФ вышли на позиции и произвели по ним ракетные удары.
В роли «вражеских кораблей» военные задействовали два корабельных щита мишени.
«Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы по выводу комплексов из-под удара, смене, оборудованию и маскировке как новых, так и ложных стартовых позиций, а также пополнению боекомплекта с выполнением условных ракетных пусков», - добавили в пресс-службе.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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