Власть
Работу сервисов крупнейшего банка в Крыму получилось восстановить
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Сервисы крупнейшего в Крыму банка (РНКБ) перевели в штатный режим работы, сообщили в пресс-службе банка.
Удалось восстановить работу банкоматов и терминалов. В настоящее время клиенты могут в обычном режиме пользоваться интернет-банком.
Специалисты продолжают восстанавливать ряд вспомогательных сервисов. Могут быть задержки при проведении некоторых платежей. В скором времени все проблемы обещают решить.
Ранее в крупнейшем банке Крыма сообщили относительно временных ограничений в работе сервисов.
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