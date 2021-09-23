Работу сервисов крупнейшего банка в Крыму получилось восстановить

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Сервисы крупнейшего в Крыму банка (РНКБ) перевели в штатный режим работы, сообщили в пресс-службе банка.

Удалось восстановить работу банкоматов и терминалов. В настоящее время клиенты могут в обычном режиме пользоваться интернет-банком.

Специалисты продолжают восстанавливать ряд вспомогательных сервисов. Могут быть задержки при проведении некоторых платежей. В скором времени все проблемы обещают решить.

Ранее в крупнейшем банке Крыма сообщили относительно временных ограничений в работе сервисов.

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