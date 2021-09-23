Прогноз погоды в Крыму на четверг 23 сентября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 23 сентября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. На южном побережье - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 6 до 14, ночью от 6 до 8 градусов. Ветер С 7 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 84 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 11 до 16, ночью около 11 градусов. Ветер северо-западный 8 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 77 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 10 до 15, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер С 17 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 78 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 16, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер северо-западный 16 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 78 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 12 до 15, ночью около 12 градусов. Ветер северо-западный 19 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 71 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 15, ночью от 8 до 10 градусов. Ветер С 12 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 78 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 6 до 14, ночью от 7 до 9 градусов. Ветер северо-западный 12 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 87 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 6 до 14, ночью от 6 до 9 градусов. Ветер северо-западный 16 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 81 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 11, ночью около 7 градусов. Ветер северо-западный 10 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 77 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 5 до 12, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 83 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 20 до 22 градусов тепла. По городам: в Алуште - 21, в Евпатории - 22, на мысе Казантип в Азовском море - 21, в Керчи - 22, в Николаевке - 22, в Севастополе - 21, в Судаке - 22, на Тарханкуте - 21, в Феодосии - 22, в Ялте - 21 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 22, в Египте - 27, на Кипре - 27, в Одессе - 20, в Сочи - 23, в Турции - 28, в Хорватии - 25 градусов выше нуля.

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