Проект железной дороги вокруг монастыря в Инкермане подорожал в разы

ФГУП «Крымская железная дорога» заключило новый контракт на проектирование железнодорожного обхода Свято-Климентовского монастыря, расположенного в Балаклавском районе Севастополя.

Соответствующая информация появилась на портале государственных закупок.

На проведение проектно-изыскательских работ, а также получение положительного заключения Главгосэкспертизы подрядной организации ООО «Транспроект» выделено более 130 млн рублей и 273 календарных дня.

Отметим: именно Транспроект по контракту на 54 миллиона рублей спроектировал железную дорогу, ради которой надо было пожертвовать строящимся стадионом, уникальными историческими объектами в Загайтанской скале и частными домами севастопольцев. К счастью, изменения трассировки удалось добиться: новая железная дорога, как подчеркнул глава региона, не потребует сноса домов, социальных и исторических объектов. Однако и ее проектирование подорожало в два с половиной раза.

Из технического задания к новому конкурсу следует, что новая ветка должна проходить от железнодорожного обхода 1529-й км, по эстакаде через территорию завода ЖБИ, вдоль реки Черной до обхода 1531-й км в районе моста через реку Черную.

В рамках работ также планируется перенести остановочный пункт «Платформа 1531 км» в район проектируемой парковой зоны монастыря. Конкретное место, как отмечается, должно быть определено после согласования с настоятелем Инкерманского Свято-Климентовского мужского монастыря «и другими организациями, в зоне ответственности которых предполагается размещение объекта строительства по данному титулу».

Предполагаемая стоимость строительства объекта может составить до 3,462 млрд рублей. Финансирование работ пройдет в рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года».

В тексте использованы материалы: Форпост

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