Проект планировки территории Солнечной тропы в Ливадии разработают до конца года

Научно-исследовательский институт архитектуры и градостроительства Республики Крым выполнит работы по межеванию территории Солнечной (Царской) тропы в Ливадии.

Соответствующее распоряжение Аксенова опубликовано на официальном портале крымского правительства.

«Определить Государственное автономное учреждение Республики Крым «Научно-исследовательский институт архитектуры и градостроительства Республики Крым» единственным исполнителем по муниципальному контракту, предметом которого является выполнение инженерных изысканий с целью разработки документации по планировке территории, проведению землеустроительных, кадастровых и оценочных работ по объекту: «Реконструкция пешеходной дороги «Солнечная тропа», — сказано в документе.

На эти цели Департаменту архитектуры и градостроительства администрации Ялты выделено 3 миллиона 889 тысяч рублей. Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2021 года.

Напомним, ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщала, что после межевания и создания проекта планировки территории Солнечной тропы будут официально установлены и закреплены ее границы. Затем предстоит разработать проект благоустройства или реконструкции.

Справка: Солнечная (Царская) тропа проходит от Ливадийского дворца до Гаспры. Тропа украшена декоративными скульптурами и насаждениями редких экзотических деревьев и кустарников, оригинальными скамейками для отдыха. Тропу еще называют лечебной (или тропой здоровья), так как на ней действуют практически все лечебные факторы местного климатического курорта. Со смотровых площадок открываются панорамы Южного берега Крыма. Тропа была одним из любимых мест прогулок императора Николая II.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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