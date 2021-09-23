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Власть

Пресное озеро в Саках воняет до удушливого кашля

14:23 четверг, 23 сентября 2021
Саки
Пресное озеро в Саках воняет до удушливого кашля

фото © соцсети

Крымчане не могут понять, что происходит и хотят получить ответ от Росприроднадзора.

Пользователь Facebook Ольга Пышная в группе «Обращения к главе Крыма Аксенову С.В.» пожаловалась на жуткую вонь от пресного озера в Саках.

«Крымский Росприроднадзор, что происходит с пресным озером в Саках? Видео не передает запаха, воняет до удушливого кашля», - написала женщина.

Другой пользователь Никита Гражданко прокомментировал публикацию: «Им фиолетово на то, что с ним происходит. Так как там нет предпринимательского следа, чтобы потормошить».

Ранее мэр Сак назвал недовольных его работой людей придурками. Александр Овдиенко заявил, что есть определенные люди, которые на своих страницах в социальных сетях постоянно «смакуют» и «радуются» городским проблемам. Именно их он и сравнил с придурками.

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