Власть
Правительство РФ выделит деньги на расчистку русел рек в Ялте и Бахчисарайском районе
Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Деньги выделены из резервного фонда.
Речь идет о реках Бабу, Дерекойка, Учан-Су, расположенных в районе Ялты. Из-за дождей в их руслах сформировались древесные и гравийно-песчаные наносы, которые мешают свободному прохождению воды. Выделенные Правительством деньги пойдут на устранение этих завалов. Аналогичные работы планируется провести и в Бахчисарайском районе – на реке Бельбек и ее притоках.
Проконтролировать эффективность расходования средств поручено Росводресурсам.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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