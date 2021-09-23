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Власть

Правительство РФ выделит деньги на расчистку русел рек в Ялте и Бахчисарайском районе

Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Деньги выделены из резервного фонда.

Речь идет о реках Бабу, Дерекойка, Учан-Су, расположенных в районе Ялты. Из-за дождей в их руслах сформировались древесные и гравийно-песчаные наносы, которые мешают свободному прохождению воды. Выделенные Правительством деньги пойдут на устранение этих завалов. Аналогичные работы планируется провести и в Бахчисарайском районе – на реке Бельбек и ее притоках.

Проконтролировать эффективность расходования средств поручено Росводресурсам.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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