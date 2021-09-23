Появились подробности гибели подростка в ДТП с экскаватором в Крыму

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 17-летнего подростка в ДТП в Красногвардейском районе Крыма.

Об этом сообщили в пресс-службе главного следуправления СК по Крыму и Севастополю.

«Следствием установлено, что 22 сентября 2021 года около 17.30 в селе Амурское Красногвардейского района Республики Крым водитель 1985 года рождения в состоянии алкогольного опьянения допустил наезд на стоящий за пределами проезжей части экскаватор. В результате произошедшего дорожно-транспортного происшествия 17-летний пассажир, находящийся в салоне автомобиля, от полученных травм скончался на месте», – сообщили в СК.

Уголовное дело возбуждено по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения). Сейчас устанавливаются обстоятельства ДТП.

Прокурор Крыма Олег Камшилов взял на контроль расследование дела, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства республики. «В ходе движения водитель BMW не выбрал необходимый боковой интервал, в результате чего совершил столкновение с экскаватором», – уточнили в прокуратуре.

Также прокуратура даст оценку обстановки и условий жизни погибшего подростка.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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