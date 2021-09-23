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Культура

Пианистка из Крыма даст сольный концерт в Киеве

12:47 четверг, 23 сентября 2021

В Киеве 25 сентября в Малом зале Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского состоится сольный концерт 16-летней пианистки-виртуоза из Симферополя Христины Михайличенко.

Программа пианистки будет состоять из двух частей. В первой части Михайличенко сыграет произведения Людвига ван Бетховена, в частности прозвучит 29-я соната «Hammer-klavier». Во второй части будут представлены два цикла произведений Йоганеса Брамса – «Опус 118» и «Вариации на тему Паганини».

«Эта соната является особой сонатой среди всех 32-х. Она единственная, которой сам композитор дал название. В этом названии автор отразил тот факт, что к моменту написания сонаты в музыкальную практику вошли более совершенные, чем прежде, образцы фортепиано, которые по-немецки назывались хаммерклавирамы (буквально «молоточковый рояль») и из этих инструментов началась новая эра фортепианной музыки 19- го века», – отметила пианистка.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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