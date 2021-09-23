Власть
Петросян временно возглавил Минстрой Крыма
Временно исполняющим обязанности министра строительства и архитектуры республики назначен Карлен Петросян.
Соответствующий указ опубликован на официальном портале крымского правительства.
«Возложить временно исполнение обязанностей министра строительства и архитектуры РеспубликиКрым на Петросяна Карлена Геннадьевича, первого заместителя министра строительства и архитектуры РК», - говорится в документе.
Карлен Петросян родился 28 августа 1984 года в городе Кировабад в Азербайджане.
Окончил Военный инженерно-технический университет по специальности «Городское строительство и хозяйство», а также Российский государственный социальный университет по специальности «Юриспруденция». С октября 2016 по январь 2018-го работал замначальником ГКУ «Капитальное строительство» в Севастополе, затем трудился в Дирекции капитального строительства и ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» на руководящих должностях.
С декабря 2018 по февраль 2019 был начальником Службы капитального строительства Республики Крым.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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