Общество
На Крым идут очень сильные дожди
В ближайшие два дня в Крыму ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в республиканском МЧС.
Так по данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды вечером 24 сентября, ночью и утром 25 сентября в Крыму ожидаются дожди, в центральных, южных и восточных районах очень сильные дожди, грозы. Усиление северо-западного с переходом на северо-западный ветра 20-25 м/с.
В связи со складывающейся обстановкой Главное управление МЧС России по Республике Крым предупреждает: при прохождении комплекса опасных гидрометеорологических явлений высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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