Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.8
воздух +14
море +22

Общество

На Крым идут очень сильные дожди

12:43 четверг, 23 сентября 2021

В ближайшие два дня в Крыму ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в республиканском МЧС.

Так по данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды вечером 24 сентября, ночью и утром 25 сентября в Крыму ожидаются дожди, в центральных, южных и восточных районах очень сильные дожди, грозы. Усиление северо-западного с переходом на северо-западный ветра 20-25 м/с.

В связи со складывающейся обстановкой Главное управление МЧС России по Республике Крым предупреждает: при прохождении комплекса опасных гидрометеорологических явлений высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на среду 22 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 22 сентября.

Аномальный холод надвигается на Крым: новый прогноз. Прохладная погода с дождями и пронизывающим северным ветром сохранится в Крыму до выходных, в ближайшие дни температура в регионе не превысит +11.

К выходным погода в Крыму наладится. После холодной и дождливой недели погода в Крыму наладится, пишет «КП-Крым».

Прогноз погоды в Крыму на вторник 21 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 21 сентября.

Коронавирус в Крыму
В Крыму растет заболеваемость ковидом: 293 случая за сутки

В Крыму растет заболеваемость ковидом: 293 случая за сутки

За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 293 случая новой коронавирусной инфекции.

Власть
Еще одну заповедную территорию в Крыму застраивают эковиллами

Еще одну заповедную территорию в Крыму застраивают эковиллами фото

В природном парке «Караларский», куда входят знаменитые Генеральские пляжи на Керченском полуострове, начали возводить некапитальные сооружения для туристов.

Власть
Работу сервисов крупнейшего банка в Крыму получилось восстановить

Работу сервисов крупнейшего банка в Крыму получилось восстановить

Сервисы крупнейшего в Крыму банка (РНКБ) перевели в штатный режим работы, сообщили в пресс-службе банка.

Власть
В Севастополе на 30 процентов подорожает проезд в общественном транспорте

В Севастополе на 30 процентов подорожает проезд в общественном транспорте

С 1 октября в городе уравняют тариф на проезд во всех видах общественного транспорта.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации