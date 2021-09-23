На Крым идут очень сильные дожди

В ближайшие два дня в Крыму ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в республиканском МЧС.

Так по данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды вечером 24 сентября, ночью и утром 25 сентября в Крыму ожидаются дожди, в центральных, южных и восточных районах очень сильные дожди, грозы. Усиление северо-западного с переходом на северо-западный ветра 20-25 м/с.

В связи со складывающейся обстановкой Главное управление МЧС России по Республике Крым предупреждает: при прохождении комплекса опасных гидрометеорологических явлений высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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