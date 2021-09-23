Любитель громкой музыки пырнул ножом недовольного соседа в Севастополе

Конфликт произошел в одном из многоэтажных домов на улице Дмитрия Ульянова, сообщили в пресс-службе МВД по Севастополю.

Причиной ссоры стала привычка 36-летнего жителя многоэтажки громко включать музыку.

«Во время очередного скандала замечание меломану сделал 33-летний молодой мужчина, живущий этажом выше. После взаимной словесной перепалки, сопровождавшейся нецензурной бранью, старший участник конфликта вытащил из кармана своей куртки нож и нанес им несколько ударов в руку, ногу и живот своего оппонента», — рассказали в МВД.

Жильцы дома вызвали скорую и полицию. Агрессивный меломан задержан, находится под стражей. В отношении него возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкции статьи предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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