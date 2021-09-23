Крымский адвокат предстанет перед судом за попытку выманить 120 тысяч рублей

Адвокат в Крыму предстанет перед судом по подозрению в мошенничестве. По данным прокуратуры республики, он обманом пытался получить деньги от жительницы Симферополя.

«Прокуратура Киевского района Симферополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении адвоката. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину), – говорится в сообщении. – С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Киевский районный суд Симферополя для рассмотрения по существу».

По данным следователей, в декабре 2020 года к адвокату обратилась жительница Симферополя с просьбой оказать юридические услуги ее сыну, в отношении которого проводилась процессуальная проверка.

«Введя женщину в заблуждение о наличии у него знакомых из числа сотрудников правоохранительных органов, в том числе системы МВД России, и возможности повлиять на принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сына жительницы города, мужчина потребовал от нее 120 тысяч рублей», – добавили в пресс-службе.

Во время передачи денег обвиняемого задержали сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю. Свою вину мужчина признал в полном объеме.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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