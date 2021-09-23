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Крымские таможенники забрали у жителя Украины более 13 тысяч евро
Гражданин Украины пытался вывезти из Крыма через пункт пропуска «Армянск» незадекларированную валюту.
Как сообщила пресс-служба Крымской таможни, у него изъяли свыше 13 тыс евро.
«В ходе таможенного досмотра багажа гражданина Украины, убывающего с территории Российской Федерации, сотрудники Крымской таможни совместно с коллегами-пограничниками выявили незадекларированные 21 500 евро, 4034 гривен и 7100 рублей. Валюта находилась в сумке в салоне автомобиля, принадлежащего мужчине», – говорится в сообщении.
В пассажирской таможенной декларации обнаруженные денежные средства не значились. Житель Одессы указал на наличие у него банковских документов, которые он посчитал основанием для провоза валюты через таможенную границу.
«После фиксации правонарушения наличные денежные средства в сумме 8350 евро, 4034 гривен и 5150 рублей, эквивалентные 10 тысячам долларов США, возвращены владельцу, поскольку перемещение указанной суммы не предусматривает их обязательное декларирование таможенному органу. Превышающая установленные законодательством нормы валюта в сумме 13 150 евро и почти 2000 рублей изъята Крымской таможней», – уточнили в пресс-службе.
По факту «незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств» проводится административное расследование по статье 16.4 КоАП России – недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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