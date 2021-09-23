Общество
Какой сегодня праздник 23 сентября
фото © pixabay.com
Сегодня, 23 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День осеннего равноденствия (Fall Equinox)
Фото consciousreminder.com
В день осеннего равноденствия Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, находясь ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом, то есть день равен ночи. После осеннего равноденствия Солнце будет восходить южнее востока, а заходить южнее запада.
В день равноденствия Солнце одинаково освещает как Северное, так и Южное полушарие. Период осеннего равноденствия в природе связан со сбором зерен и семян.
Этот день всегда связывают с мистикой и определенной загадочностью, поэтому в народе издавна существуют разные поверья и приметы на осеннее равноденствие. Например, именно сегодня устраивали праздник урожая, начинали готовиться к зиме. Называли этот день по-разному: Таусень, Овсеня, Радогощь. В этот день заключали брачный союз. Эта традиция началась в честь Лады – Богини плодородия и свадеб.
День рождения поисковой системы Яндекс
В конце 80-х годов IT-компания «Аркадия» начала разрабатывать новые поисковые технологии. В результате той деятельности были созданы несколько программ. Данная технология поиска и была названа Yandex. Имя этой системе в 1993 году придумали 2 программиста-одноклассника И. Сегалович и А. Волож, которые создали его путем различных производных от слов, описывающих суть технологии.
23 сентября 1997 г. Яндекс была представлена на ежегодной российской выставке IT-отраслей Softool в Москве. И именно это число стало датой проведения ежегодных праздничных мероприятий.
Событие отмечают все поклонники поисковой системы. Традиционно в этот день специальная группа в компании изменяет логотип на своей главной странице, придумывает новые поздравительные мероприятия (видеоролики, заметки), посвященные дате празднования, а поклонники благодарят Yandex за легкость, быстроту и качественные ответы на поставленные вопросы и выкладывают в социальных сетях посты с поздравлениями.
Петр и Павел Рябинники
Народный праздник «Петр и Павел Рябинники» отмечается 23 сентября (по старому стилю - 10 сентября). Верующие православной церкви в этот день почитают память Святителей Петра и Павла, епископов Никейских. Другие названия праздника: «Петр-Павел осенний», «Рябинники», «Именины рябины». 23 сентября на Руси было принято срывать ягоды рябины и кистями вешать под крышу. Часть рябины оставляли на дереве дроздам-рябинникам и другой птице.
Также сегодня, 23 сентября, отмечают такие праздники:
- День памяти преподобного Павла Печерского, Послушливого
- День информационных подразделений МВД России
- День рождения жевательной резинки
- День чайных драконов
- Международный день жестовых языков (International Day of Sign Languages)
- Международный день борьбы с незавершением детьми средней школы
- День мороженого в Бразилии
- День собак в политике (National Dogs in Politics Day) в США
- День синдрома беспокойных ног (Restless Legs Awareness Day) в США
- День учителя в Брунее
- День зеленого кофе (Giornata del Caffe Verde) в Италии
- День гастрономии во Франции
- День профилактики падений (Falls Prevention Awareness Day) в США
- День контроля температуры (National Temperature Control Day) в США
- День политических прав женщин в Аргентине
Сегодня именины празднуют: Петр, Павел, Апеллий, Климент, Андрей, Касьян, Каллиник, Лукий, Иоасаф, Минодора, Митродора, Нимфодора, Пульхерия.
Что происходило 23 сентября в прошлые годы
1595 - правительство Испании приняло решение не истреблять индейское население Америки, а крестить его, разделив колонии на миссии.
1839 - основание храма Христа Спасителя в Москве.
1848 - производство первой жевательной резинки, «жвачки» американцем Джоном Куртисом.
1894 - образование первого французского профсоюзаВсеобщая конфедерация труда.
1913 - первый перелет через Средиземное море, осуществил француз Ролан Гаррос.
1930 - получение патента на явление фотовспышки Иоганном Остермайером.
1980 - спуск на воду самой большой в мире атомной подводной лодки «Акула» («Тайфун»).
1991 - провозглашение Арменией независимости.
1992 - в США на полигоне в штате Невады прогремел последний ядерный взрыв.
1999 - обнаружение в Китае флейты возрастом 9000 лет.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 23 сентября. Какие праздники будут завтра?
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Какой сегодня праздник 23 сентября фото
Сегодня, 23 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
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