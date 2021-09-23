Какой сегодня праздник 23 сентября

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Сегодня, 23 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День осеннего равноденствия (Fall Equinox)

Фото consciousreminder.com

В день осеннего равноденствия Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, находясь ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом, то есть день равен ночи. После осеннего равноденствия Солнце будет восходить южнее востока, а заходить южнее запада.

В день равноденствия Солнце одинаково освещает как Северное, так и Южное полушарие. Период осеннего равноденствия в природе связан со сбором зерен и семян.

Этот день всегда связывают с мистикой и определенной загадочностью, поэтому в народе издавна существуют разные поверья и приметы на осеннее равноденствие. Например, именно сегодня устраивали праздник урожая, начинали готовиться к зиме. Называли этот день по-разному: Таусень, Овсеня, Радогощь. В этот день заключали брачный союз. Эта традиция началась в честь Лады – Богини плодородия и свадеб.

День рождения поисковой системы Яндекс

В конце 80-х годов IT-компания «Аркадия» начала разрабатывать новые поисковые технологии. В результате той деятельности были созданы несколько программ. Данная технология поиска и была названа Yandex. Имя этой системе в 1993 году придумали 2 программиста-одноклассника И. Сегалович и А. Волож, которые создали его путем различных производных от слов, описывающих суть технологии.

23 сентября 1997 г. Яндекс была представлена на ежегодной российской выставке IT-отраслей Softool в Москве. И именно это число стало датой проведения ежегодных праздничных мероприятий.

Событие отмечают все поклонники поисковой системы. Традиционно в этот день специальная группа в компании изменяет логотип на своей главной странице, придумывает новые поздравительные мероприятия (видеоролики, заметки), посвященные дате празднования, а поклонники благодарят Yandex за легкость, быстроту и качественные ответы на поставленные вопросы и выкладывают в социальных сетях посты с поздравлениями.

Петр и Павел Рябинники

Народный праздник «Петр и Павел Рябинники» отмечается 23 сентября (по старому стилю - 10 сентября). Верующие православной церкви в этот день почитают память Святителей Петра и Павла, епископов Никейских. Другие названия праздника: «Петр-Павел осенний», «Рябинники», «Именины рябины». 23 сентября на Руси было принято срывать ягоды рябины и кистями вешать под крышу. Часть рябины оставляли на дереве дроздам-рябинникам и другой птице.

Также сегодня, 23 сентября, отмечают такие праздники:

- День памяти преподобного Павла Печерского, Послушливого

- День информационных подразделений МВД России

- День рождения жевательной резинки

- День чайных драконов

- Международный день жестовых языков (International Day of Sign Languages)

- Международный день борьбы с незавершением детьми средней школы

- День мороженого в Бразилии

- День собак в политике (National Dogs in Politics Day) в США

- День синдрома беспокойных ног (Restless Legs Awareness Day) в США

- День учителя в Брунее

- День зеленого кофе (Giornata del Caffe Verde) в Италии

- День гастрономии во Франции

- День профилактики падений (Falls Prevention Awareness Day) в США

- День контроля температуры (National Temperature Control Day) в США

- День политических прав женщин в Аргентине

Сегодня именины празднуют: Петр, Павел, Апеллий, Климент, Андрей, Касьян, Каллиник, Лукий, Иоасаф, Минодора, Митродора, Нимфодора, Пульхерия.

Что происходило 23 сентября в прошлые годы

1595 - правительство Испании приняло решение не истреблять индейское население Америки, а крестить его, разделив колонии на миссии.

1839 - основание храма Христа Спасителя в Москве.

1848 - производство первой жевательной резинки, «жвачки» американцем Джоном Куртисом.

1894 - образование первого французского профсоюзаВсеобщая конфедерация труда.

1913 - первый перелет через Средиземное море, осуществил француз Ролан Гаррос.

1930 - получение патента на явление фотовспышки Иоганном Остермайером.

1980 - спуск на воду самой большой в мире атомной подводной лодки «Акула» («Тайфун»).

1991 - провозглашение Арменией независимости.

1992 - в США на полигоне в штате Невады прогремел последний ядерный взрыв.

1999 - обнаружение в Китае флейты возрастом 9000 лет.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 23 сентября. Какие праздники будут завтра?

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