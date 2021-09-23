Еще одну заповедную территорию в Крыму застраивают эковиллами

фото © Управление ООПТ Республики Крым

В природном парке «Караларский», куда входят знаменитые Генеральские пляжи на Керченском полуострове, начали возводить некапитальные сооружения для туристов.

Публикация о старте строительства появилась в официальной группе ГАУ «Управление ООПТ Республики Крым» в соцсети «ВКонтакте». Однако подписчики раскритиковали эту инициативу.

«Огонь просто, вот теперь народ попрет, раскатают все дороги и новые еще проложат», — написал один из комментаторов.

«Что будет, если я поставлю свою палатку рядом с глэмпингом? На специальное полотно, не нарушая растительный и почвенный покров, в отличие от свайного фундамента, который я вижу тут», — поинтересовался другой подписчик.

Также в комментариях вспомнили о подобном проекте, уже реализованном ФГБУ «Заповедный Крым» в соседнем заповеднике на мысе Казантип. Как сообщалось, ночевка в такой эковилле стоит 12 тысяч рублей.

Сколько придется выложить за благоустроенный ночлег в Караларской степи, директор Управления особо охраняемых территорий (ООПТ) Крыма Антон Землянский затруднился ответить. Он пояснил, что строительство планируют завершить к началу следующего курортного сезона, поэтому ценник пока не обсуждался.

«У нас будет более бюджетно однозначно. Не думаю, что народ будет в люксовом варианте отдыхать», — сказал руководитель управления ForPost.

Из всех ООПТ Крыма Каралары были выбраны как самое популярное место «дикого» отдыха. По словам Землянского, летом на Генеральских пляжах такой поток туристов, что природа на грани уничтожения.

Создав благоустроенные места отдыха, сотрудники природного парка надеются получить более эффективный способ бороться с нарушителями заповедного режима.

Если глэмпинг хорошо зарекомендует себя, то подобные сооружения появятся и в других ООПТ республики, которые любят посещать крымчане и гости региона.

В тексте использованы материалы: Форпост

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