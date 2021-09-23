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Власть

Эрдоган заявил в ООН о непризнании Крыма частью России

08:07 четверг, 23 сентября 2021

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил о непризнании Крыма частью России.

Об этом он сказал на общеполитических дебатах 76-й сессии Генассамблеи ООН, передает телеканал RT.

«Мы придаем большое значение защите территориальной целостности и суверенитета Украины, включая территорию Крыма, присоединение которого мы не признаем», – заявил турецкий лидер.

Во время выступления он упомянул также о необходимости защиты прав крымских татар.

20 сентября в МИД Турции заявили, что не признают российские выборы в Госдуму на территории Крыма. В российском дипведомстве ответили, что не оставят подобные заявления без внимания. В Кремле заявили, что не приемлют подобных заявлений со стороны Турции.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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