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Происшествия

Девочка-подросток упала с высоты в Севастополе

В Севастополе девочка упала с высоты и получила серьезные травмы.

Ребенка бортом санитарной авиации доставили в детскую краевую больницу Краснодара для специализированного лечения, сообщает пресс-служба правительства. Детали происшествия, которое привело к такому итогу, не уточняются.

Девочке 15 лет, травму, не связанную с криминалом, она получила 14 сентября.

Сначала девочка была отправлена в городскую больницу № 5, но сложность переломов потребовала ее транспортировки для репозиции с элементами остеосинтеза - соединения фрагментов сломанной кости и стабильной фиксации в анатомически правильном положении.

«Пациентку отправили на материк на вертолете, в дороге ее сопровождала заведующая отделением анестезиологии и реанимации для детского населения Наталья Тищенко. Сейчас краснодарские врачи оказывают девочке необходимую медицинскую помощь. Эвакуацию пациента осуществляет компания «Русские вертолетные системы«», - сообщает пресс-служба правительства.

В тексте использованы материалы: Форпост

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